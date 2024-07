Sophia Thomalla: Ihre Ex-Freunde im Überblick

Blitzhochzeit mit dem nächsten Musiker

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 13 Jahre älter.