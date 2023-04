"Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner liebt Fußballprofi

Vom "WWM"-Kandidat zum "Terra Xplore"-Moderator

Dr. Leon Windscheid im Interview: "Man kann viel von Menschen mit psychischen Erkrankungen lernen"

2015 nahm Leon Windscheid an "Wer wird Millionär?" teil. Seitdem steht der Psychologe in der Öffentlichkeit. Nun wird der ehemalige Quiz-Kandidat als neuer Moderator für "Terra Xplore" vor der Kamera stehen. Im Interview erklärt Leon Windscheid, warum er in Günther Jauchs Sendung mitgemacht hat und was man alles von psychisch erkrankten Menschen lernen kann.

