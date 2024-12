Spott nach missglücktem Trompeten-Auftritt bei "Schlag den Star": Stefan Mross kritisiert Moderator

"Man kann einem nicht einfach eine Requisiten-Trompete mit einem unbekannten Mundstück in die Hand drücken und erwarten, dass man irgendetwas Vernünftiges spielt", erzürnte sich der 49-Jährige. Verärgert fügte er hinzu: "Jeder Blechbläser der Welt weiß das." Beim Klavierspielen könne man sofort "in die Tasten hauen", doch "eine Trompete ist etwas völlig anderes", rechtfertigte sich Stefan Mross.

Der sonst als bodenständig bekannte Florian Silbereisen geriet auf einem Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen. Der Schlagerstar randalierte in der Passauer Altstadt so stark, dass die Polizei einschreiten musste. Ein Vorfall, der ihm heute sehr peinlich ist.

Opdenhövel war derjenige, der Mross in der ProSieben-Show eine Trompete reichte und ihn bat, etwas darauf zu spielen. "Ich hab doch dreißig Jahre nicht gespielt", schob der vor und mühte sich dann vergeblich, dem Instrument einen Ton zu entlocken. Auch in der Show lief es für Mross nicht gut: Zu dem Zeitpunkt hatte er gegen Comedian Bülent Ceylan bereits in sechs Spielen das Nachsehen gehabt. Am Ende der jüngsten Ausgabe von "Schlag den Star" setzte sich Ceylan deutlich mit 72:19 Punkten gegen den Schlagerstar durch.