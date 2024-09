Stefan Raab ziegt sich in neuem Video mit Pamela Reif: "Auf die Schnelle hilft uns nur der Doktor"

Acht Tage vor seinem großen Boxkampf gegen Regina Halmich, meldet sich Stefan Raab auf Instagram mit einem neuen Video zurück - dieses Mal an der Seite von Fitness-Queen Pamela Reif. In dem Clip, ist die Influencer sein Coach und versucht ihm beim Fit werden zu helfen. Dabei zeigt sich der Entertainer im Fettanzug, mit Vollbart und ordentlich Speck im Gesicht.

Aus der Form geraten oder durchtrainiert?

2014 hat sich Stefan Raab von der TV-Bildfläche verabschiedet und hat sich seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Ist der Entertainer wirklich so aus der Form geraten oder steckt hinter dem Fettanzug ein gestählter Körper? Mehr werden wir am 14. September erfahren, wenn Stefan Raab tatsächlich in den Ring mit Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich steigt.