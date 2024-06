Tatort-Star Jasna Fritzi Bauer beendet Versteckspiel: Liebesglück mit Katharina Zorn

Nach fünf Jahren im Verborgenen gehen Tatort-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Künstlerin Katharina Zorn an die Öffentlichkeit. In einem Interview erzählen sie von ihrer Beziehung, ihrer Sicht auf die Gesellschaft und den Herausforderungen, denen sie sich stellen. Ein Wendepunkt war ein Beinahe-Outing bei 'Inas Nacht'.

Beide seien sich im Klaren, "dass es auch negative Reaktionen geben wird". Dennoch seien sie überzeugt, "dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorn gehen und ein Zeichen setzen", wie Bauer ergänzt. "Wir sehen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft, diese aufgeheizte Stimmung."

Beide Künstlerinnen leben zusammen in Berlin und ziehen Katharina Zorns Tochter Zoe aus einer früheren Beziehung groß. "Ich finde das Wort Vorbild ist etwas groß, vielleicht ist das jetzt aber eben unsere Rolle", sagt Jasna Fritzi Bauer, die im Bremer "Tatort" die Kommissarin Liv Moormann spielt, über ihr Lebensmodell. "Und ja, vielleicht gab es eine Zeit, in der wir noch nicht bereit dafür waren."

Auch über ihre Sexualität und Gender-Identität sprechen beide im Interview. Jasna Fritzi Bauer ("Jerks.", "Dogs of Berlin") hält zum Schlagwort "Queerness" fest: "Ich sage über mich, ich bin bi. Fertig. Ich war mit Männern und Frauen zusammen, irgendwann mehr mit Frauen und dann wieder mit Männern. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden und die Leute wollen mir einen Stempel aufdrücken, aber ich will keinen Stempel."

Katharina Zorn, die in der Mode- und Designbranche und als Visual- und Display-Managerin arbeitet, bezeichnet sich indes als "nicht binar, genderfluid": "Bis ich 14 war, wollte ich eher ein Junge sein, die fand ich cooler, ich konnte aber nicht definieren, warum ich dann auch meine weibliche Seite so mochte – bis ich lernte, dass ich genderfluid bin und mich mal mehr als Mann, mal mehr als Frau fühle und mich auch so kleide."

Auch von einem Beinahe-Outing in der ARD-Kneipenshow "Inas Nacht" berichten die Künstlerinnen im Interview. Auf die Frage von Moderatorin Ina Müller "Du wohnst in einer WG?" hatte Jasna Fritzi Bauer ausweichend geantwortet: "Wir sind zwei Personen und ein Kind."

"Ich war sehr verletzt. Nicht wegen mir, sondern wegen Zoe", erinnert sich Katharina Zorn an die TV-Aufzeichnung, bei der sie im Publikum anwesend war. "Sie ist so ein Schatz in unserem Leben. Ich fragte mich: Warum sollten wir etwas für uns behalten, auf das wir so stolz sind?