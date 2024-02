Thomas Gottschalk als neuer "Traumschiff"-Kapitän? Das sagt der Moderator dazu

Dramaserie bei Apple TV+

"The New Look" erzählt vom Aufstieg Diors

Ein Stern am Modehimmel: Die neue Dramaserie "The New Look" erzählt vom Aufstieg von Christian Dior, der die Modewelt nachhaltig veränderte. Zahlreiche Stars sind Teil der Apple TV+-Produktion, wie Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche.

MEHR