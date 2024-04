Thomas Gottschalk entschuldigt sich bei Johannes B. Kerner für Kommentar über dessen Ehe

Folge 2

„Prominent getrennt“: Völlig betrunken auf Flirtkurs - Nico Legat blamiert sich

Ob Papa Thorsten Legat diesen Auftritt seines Sohnes so gut findet? Der 26-Jährige Reality-TV-Star reist in Folge zwei mit seiner Ex-Freundin Sarah Liebich (24) an, die er bei „Temptation Island“ betrogen hatte. Zwischen den beiden gibt es jede Menge klärungsbedarf, doch Nico setzt sich offenbar ganz andere Schwerpunkte...

