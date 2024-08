Thomas Gottschalk lästert über die Kaulitz-Zwillinge: "Das haben sie natürlich in erster Linie Heidi zu verdanken"

Thomas Gottschalk und Mike Krüger sprechen im Podcast 'Die Supernasen' über die allgegenwärtige Präsenz der Kaulitz-Zwillinge und die schwindende Bekanntheit von Jimi Hendrix bei der jungen Generation. Zudem äußert sich Gottschalk zu Kritik an seinem früheren Hendrix-Kostüm und kündigt sein neues Buch an.

Hommage an Jimi Hendrix "Man kommt im Moment nicht an ihnen vorbei", stellt Mike Krüger fest, als er über Bill und Tom Kaulitz spricht. Auch im Podcast "Die Supernasen" sind die Tokio-Hotel-Musiker häufig Gesprächsthema – so auch in der aktuellen Ausgabe. "Die Kaulitz-Brüder sind wirklich überall. Und jetzt hab ich gelesen, es gibt eine 'Last One Laughing'-Sonderausgabe zu Halloween, und da sind die beiden auch", berichtet Krüger seinem Podcast-Partner Thomas Gottschalk.

Der glaubt: "Das haben sie natürlich in erster Linie Heidi (Klum, Anm. d. Red.) zu verdanken." Die GNTM-Chefin und Ehefrau von Tom Kaulitz habe ihre alljährliche Halloween-Party zu einem Event gemacht, "das man nicht verpassen darf", erklärt Gottschalk. "Ich war auch mal da, allerdings nur kurz." Verkleidet gewesen sei er als Pirat, nicht etwa als Jimi Hendrix, spielt der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator darauf an, dass er sich einst in Hommage an Jimi Hendrix das Gesicht schwarz geschminkt hatte und dafür vielfach medial gerügt worden war.

"Den Jimi Hendrix haben sie mir ja schnell wegen Blackfacing abgeschminkt – im wahrsten Sinne des Wortes", fährt Gottschalk fort. Krügers Nachfrage, ob er auch in den USA für sein Hendrix-Kostüm kritisiert worden sei, verneint der 74-Jährige: "Aus Deutschland gab es deutlich mehr Gegenwind als aus Amerika. Die Amerikaner haben sofort gemerkt, dass ich ein Fan bin und haben eigentlich mehr über Jimi Hendrix gesprochen, der ja in Amerika bekannter war als in Deutschland."

"Das wird man mir um die Ohren hauen" Auch heute werde etwa "Hey Joe" noch immer gern auf US-amerikanischen Veranstaltung gespielt – "allerdings auf den Ü60-Partys", stellt Gottschalk klar. Denn: "Die junge Generation weiß überhaupt nicht mehr, wer Jimi Hendrix ist. Das muss man leider so sagen. Bei denen ist Bill Kaulitz populärer als Jimi Hendrix, was bitter ist, aber eine Tatsache."

Unverständnis über die Jüngeren dürfte Gottschalk auch in seinem in Kürze erscheinenden Buch "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" vielfach äußern. "Das wird man mir um die Ohren hauen", ahnt er. "Aber ich sage ja: Wir sind immer Menschen, die stetig suchen. Es geht nicht darum, dass wir mit irgendetwas unzufrieden sind oder es bejammern, sondern es gibt Dinge, die wir nicht kapieren oder nicht verstehen." Gottschalk klagt: "Aber man wird ja noch mal fragen dürfen! Das ist ja das große Problem, dass man heute schon Menschen etwas übelnimmt, wenn sie nur Fragen stellen oder erkennbar nach Antworten suchen."

