Til Schweiger: Seine Beinamputation konnte verhindert werden

Zuletzt hatte Til Schweiger mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Schauspieler und Regisseur hatte eine offene Wunde am Bein, die dann zu einer Sepsis führte. Dann wurde bekannt, dass der 60-Jährige eine Herzoperation benötigt. Und nun hört man seit Wochen nichts mehr von dem Schauspieler. Viele Fans machen sich große Sorgen.

Til Schweiger ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Filmemacher. Entsprechend interessant ist auch sein Privatleben für Medien und Öffentlichkeit. Ein durchaus wechselhaftes Kapitel in Schweigers Leben sind seine Beziehungen. Hier bekommst du die wichtigsten Infos.

Wochenlang hatte es Til Schweiger mit einer Blutvergiftung zu tun und lag im Krankenhaus. Eine große Wunde an seinem Bein führte zu der Sepsis. Zum Glück konnte man die Amputation verhindern. Doch es kam die nächste schlechte Nachricht. Es wurde bekannt, dass Til Schweiger ein Problem am Herzen hat und ihm ein Stent eingesetzt werden muss.

Leider soll die offene Wunde an seinem Bein so schlecht heilen, dass diese nötige Operation aktuell noch nicht möglich sei. In dem Zustand könnte es sonst zu Komplikationen kommen.