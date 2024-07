Til Schweiger meldet sich endlich zurück – Fans sind geschockt!

Oscar-Hit im TV

'Everything Everywhere All at Once' feiert Free-TV-Premiere

Die Fantasy-Komödie 'Everything Everywhere All at Once' war der große Überraschungssieger der Oscar-Verleihung 2023 mit sieben Auszeichnungen, darunter 'Bester Film' und 'Beste Regie'. Nun zeigt Das Erste den Film als Free-TV-Premiere.

MEHR