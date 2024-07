Til Schweiger meldet sich endlich zurück – mit bizarrem Instagram-Post

In der letzten Zeit hatte Til Schweiger mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zunächst löste eine offene Wunde an seinem Bein eine Sepsis aus. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 60-Jährige eine Herzoperation benötigt. Nachdem mehrere Wochen kein Lebenszeichen von Til Schweiger zu vernehmen war, machten sich Fans große Sorgen. Es kursierte außerdem das Gerücht, dass die Kinder des Darstellers ihrem Vater das Handy abgenommen hätten, um ihm Stress zu ersparen.

Instagram-Post wirft Fragen auf

Doch anstatt die offenen Fragen rund um seine Person zu beantworten, wirft Schweigers neuer Post weitere auf. Auf dem Bild ist er mit der Dermatologin Dr. Miriam Rehbein zu sehen, wie Bild berichtet. Fans sind sich sicher, dass mit dem Bild etwas nicht stimmt: "Sorry, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier ein KI generiertes Foto haben die Körperhaltung zueinander ist so unnatürlich", schreibt ein User und erhält dafür über 750 Likes. Doch auch der Text unter dem Foto sorgt für reichlich Verwirrung, denn hier wirbt der Schauspieler für die Kosmetik-Produkte der Dermatologin. Auf einem zweiten Bild sind gar mehrere Produkte im Closeup zu sehen. Das kommt nicht so gut an: "Ich überlege noch, was mich mehr irritiert: das Bild oder der Text", sagt ein Kommentar mit über 1000 Likes.