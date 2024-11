Til Schweiger veröffentlicht Video-Clip und schreibt: "Big Love"

Die Spekulationen um Til Schweiger s Gesundheitszustand überschlugen sich zuletzt. Zunächst wurde bekannt, dass der Schauspieler mit einer schweren Blutvergiftung zu kämpfen hat, am Herzen operiert werden muss und wegen Prostataproblemen behandelt werden muss. Ein schwarz-weiß-Foto von ihm, das er Dienstag auf Instagram veröffentlichte, heizten sogar Gerüchte um seinen Tod an. Vielleicht sah sich der 60-Jährige deshalb dazu genötigt, wenige Stunden später, eine weitere Botschaft in Form eines Videos zu veröffentlichen.

Neues Lebenszeichen von Til Schweiger

Kaum ein Lebenszeichen gibt Til Schweiger aktuell von sich. Auf seinem Instagram-Profil ist es relativ ruhig. Doch wenn der TV-Star ein Foto veröffentlicht, schlägt es in den Medien und bei seinen Fans hohe Wellen. Am Dienstagabend postete Til Schweiger ein Foto von sich, mit ernstem und nachdenklichem Blick. Das Bild ist in schwarz-weiß gehalten. Es folgten zahlreiche besorgte Reaktionen. "Was ist passiert? (...) solche Fotos postet man gewöhnlich nur als ein Todeszeichen", schreibt ein Fan. Einen Tag später sendet der gebürtige Freiburger ein weiteres Lebenszeichen.