Torsten Legat muss nach Turmspringen-Verletzung ein Hoden entfernt werden

Beim Training für das "RTL Turmspringen" verletzt sich Torsten Legat so schwer, dass er seine Teilnahme an der TV-Show absagen musste. Nun muss der verletzte Hoden sogar entfernt werden.

Das hat der frühere Fußballer und heutige Trainer und Realitystar RTL verraten. "Das Ei wird Mitte August entnommen. Am Anfang dachte ich, die Welt fällt bei mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war", sagt Legat. Mittlerweile hat er die Schock-Diagnose aber offenbar verdaut. "Ich bekomme eigentlich nur ein Implantat darein. Ich habe mich aufklären lassen, das ist wie ein Brustimplantat."

Legat war beim Training für das Turmspringen so unglücklich auf der Wasseroberfläche aufgeknallt, dass er einen Hodenriss erlitt . Sein Hoden sei angeschwollen und "fast so groß wie ein Luftballon" geworden, hatte Legat nach dem Trainingsunfall erzählt.

Trotz seiner Verletzung nimmt Legat noch vor dem für Augst geplanten Eingriff am Promi-Special von "Nina Warrior Germany" teil. Er habe keine Schmerzen mehr und kaputt machen könnte man an dem Hoden ja sowieso nichts mehr, so Legat mit etwas Galgenhumor.