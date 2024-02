Trauer um WM-Sieger: Andi Brehme ist tot

Stärkster Serienstart

"Masters of the Air": Apple TV+ verzeichnet neuen Rekord

Eine Miniserie über eine US-Luftwaffeneinheit im Zweiten Weltkrieg bricht bei Apple TV+ aktuell Rekorde. Das neunteilige Kriegsdrama "Masters of the Air" ist am ersten Wochenende so erfolgreich wie keine Serie des Streaminganbieters jemals zuvor.

