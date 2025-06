Überall auf die Geissens: Robert Geiss möchte auf der Suche nach den Tätern die Videoaufnahmen der Tat veröffentlichen

Nachdem sie am Wochenende Opfer eines Raubüberfalls geworden sind, stehen die Geissens noch immer unter Schock. Im Gespräch mit Frauke Ludowig schildern Carmen und Robert Geiss nun im Detail, was sich in ihrer Villa in St. Tropez abspielte: "Ich habe gedacht, wir überleben das nicht."

"Die kamen rein wie der Karnevalsverein", erinnert sich Robert Geiss. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen hatte der Unternehmer am vergangenen Wochenende abends auf dem Sofa gesessen und ferngesehen, als vier maskierte Männer das Luxusanwesen in St. Tropez stürmten.

Im RTL-Interview erzählen die TV-Stars nun, was genau in der Tatnacht geschah: "Einer hat mir die Pistole an die Schläfe gehalten und gesagt, wenn ich den Code nicht sage, schießt er", berichtet die noch immer sichtlich schockierte Carmen Geiss im Gespräch mit Frauke Ludowig. "Wir haben ihnen den Code gegeben, dann haben sie den Safe aufgemacht und alles rausgewühlt. Drin waren Pässe, Papiere, Schmuck, Bargeld", sagt Robert. Der Schaden, schätzt Carmen, belaufe sich auf "circa 200.000 Euro".

"Unser Anwalt in Deutschland sagt ganz klar, das war ein Mordversuch" Die 60-Jährige, die laut eigener Aussage von den Angreifern unter anderem gewürgt wurde, habe sich tatkräftig gewehrt: "Einem habe ich die Maske runtergerissen und in die Genitalien getreten." Angst habe sie dennoch gehabt: "Ich habe gedacht, wir überleben das nicht." Einige Tage später konnte sie kaum fassen, was geschehen ist: "Eigentlich bin ich stark, denke mir, die können mich nicht brechen. Das können sie auch nicht. Und dann gibt es wieder so eine Situation, wo ich so ein bisschen zusammenbreche. Wo ich mir denke: Was wäre, wenn?"

Es habe sich um einen "Angriff aufs Leben" gehandelt, betont der TV-Star. Auch Robert ist überzeugt: "Unser Anwalt in Deutschland sagt ganz klar, das war ein Mordversuch." Der 61-Jährige habe um sein Leben gebangt: "Wir haben beide wahrscheinlich dasselbe gedacht: Das geht jetzt hier schief. Du hast vier Idioten, es muss ja nur einer durchdrehen. Wenn die echte Knarren haben, und denen passt hier irgendwas nicht, dann macht das 'Bum Bum' und dann ist das Thema erledigt."

Am Mittwoch will Robert Geiss die Bilder aus den Überwachungskameras veröffentlichen. Der Polizei habe er die Aufnahmen bereits zur Verfügung gestellt – nun will er, dass so viele Menschen wie möglich die Videos aus der Tatnacht sehen: "So hat man hoffentlich die Chance, die Täter zu stellen."