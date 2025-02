Überraschend privat: Florian Silbereisen veröffentlicht ungewöhnliche Fotos

Auf Reisen mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen scheint immer mehr gefallen an Instagram gefunden zu haben. In den vergangenen Wochen hat der Schlagerstar seinen Fans mehr Einblicke in sein Leben gewährt, als in der Zeit zuvor. So berichtete er von seiner chaotischen Reise zu den Dreharbeiten zum "Traumschiff". Eigentlich wollte der 43-Jährige nach Costa Rica fliegen, landete aber zwischenzeitlich in Kanada. Sein Flug nach Südamerika wurde überraschend annulliert. Doch der Entertainer nahm den Umweg locker und schrieb auf Instagram: "Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen - ich bleibe entspannt!". So war es dann auch, allerdings betrug seine Reisezeit ganze 26 Stunden.