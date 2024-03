Vorfall bei "Prominent getrennt": RTL schmeißt Promi aus Sendung

Noch bevor die dritte Staffel von "Prominent getrennt" startet, kommen einige brisante Details ans Licht. Kim Virginia und ihr Ex-Freund Emanuell Weißenberger nehmen in diesem Jahr an dem RTL-Format teil. Doch anscheinend eskalierte eine Situation mit Krawall-Kim so heftig, dass der Sender eingreifen und das Reality-Sternchen aus der Sendung werfen musste.