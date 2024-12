Warum Florian Silbereisen plötzlich aussieht wie Joko Winterscheidt

Doch das war nicht das letzte Mal, dass sich die Wege der beiden Showmaster kreuzten. Denn als Silbereisen Ende 2019 erstmals als Kapitän Max Parger im „Traumschiff“ mitspielte, war auch Joko Winterscheidt an Bord – als Pargers Bruder Moritz. Einen weiteren Auftritt in dieser Rolle hatte Winterscheidt in der „Traumschiff“-Weihnachtsfolge 2020.

In der Show „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“ standen Winterscheidt und Silbereisen im März 2024 erneut gemeinsam vor der Kamera. Dabei erzählte Winterscheidt, dass er Silbereisen einst in einer SMS informierte, dass er ebenfalls am Casting zum „Traumschiff“-Kapitän teilgenommen habe. Daraufhin bekam er einen Anruf von Silbereisen und gab zu, dass es sich lediglich um einen Scherz gehandelt habe. Dies war wohl dennoch der Grund dafür, dass sich Silbereisen für Winterscheidts Nebenrolle in der Serie ins Zeug gelegt hat.