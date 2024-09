Warum Giovanni Zarrella die Kritik an seinen Shows kalt lässt

Große Shows, große Gäste – doch immer wieder wird Kritik laut, dass in beliebten Schlagersendung die immer gleichen Künstler singen. Nun nutzte Moderator Giovanni Zarrella ein Interview, um darauf zu reagieren.

ZDF, Primetime, 20.15 Uhr: Schlagershows wie "Die Giovanni Zarrella Show" haben dank eines regelmäßigen Millionenpublikums das Potenzial, ganze Karrieren in Gang zu bringen. Doch bei einem Blick auf die Gästelisten derlei Formate fällt auf, dass es diesen mitunter an Varianz fehlt. "Natürlich gibt es einige Künstler, die häufiger in den Shows auftreten, aber meistens liegt es schlichtweg daran, dass die Zuschauer sie einfach lieben und schätzen", reagierte Giovanni Zarrella nun im Interview mit der Münchner "Abendzeitung" auf die immer wieder geäußerte Kritik.