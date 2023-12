Was macht "Dicki" Hoppenstedt aus Loriots Sketch heute?

"Weihnachten bei den Hoppenstedts" ist ein Fernseh-Klassiker von Loriot Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow. Als Dicki Hoppenstedt, das verzogene Kind der TV-Familie, schrieb Katja Bogdanski 1978 TV-Geschichte. Doch was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

"Zickezacke Hühnerkacke": Es waren diese Worte, die Katja Bogdanski zu einer festen Größe im deutschen Weihnachtsfernsehen machten. 1978 spielte Bodganski das verzogene Kind in Loriots Sketch "Weihnacht" (ab 1997 bekannt als "Weihnachten bei den Hoppenstedts").

Am 12. November wäre der 2011 verstorbene Loriot, der mit bürgerlichem Namen Bernhard-Viktor "Vicco" Christoph-Carl von Bülow hieß, 100 Jahre alt geworden. In der Geburtstagsdokumentation "Loriot 100" (Montag, 6. November, 20.15 Uhr, das Erste, sowie im Anschluss in der ARD-Mediathek) erinnert sich Bogdanski nun an die Dreharbeiten und ihr besonderes Verhältnis zu Loriot zurück.

Hape Kerkeling unter den Bewerbern Loriot, so heißt es in dem Film, habe damals in Bremen ein offizielles Casting für Dicki ausgeschrieben. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern befand sich auch Hape Kerkeling: "Ich bin dann nicht mal zum Casting eingeladen worden", erinnert sich der Komiker. Stattdessen habe die Filmcrew "an den Grundschulen um Bremen herum angerufen und gefragt, ob es da ein dickes, pummeliges Kind gebe, was aufgeschlossen, frech ist", erzählt Bodganski: "Der Hausmeister war am Telefon und sagte: Joa, da wüsste ich eine! Und das war ich dann."

Von den Dreharbeiten sei ihr am meisten die zu enge Hose in Erinnerung geblieben: "Ich habe das heute noch in Erinnerung, dass ich wirklich Bauchschmerzen bekam." Loriot hingegen sei "großartig", "unheimlich nett" und "liebevoll", aber auch perfektionistisch gewesen: Als es ihr nicht gelungen sei, mit einem Ball eine Kuhfigur zu treffen, habe er geschimpft: "Mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein, mit diesem blöden Ball irgendeine Kuh zu treffen", erzählt sie lachend: "Da kullerten auch manchmal die Tränchen." Jedoch sei ihre Mutter stets hinter der Kamera gestanden und habe sie getröstet.

Wiedersehen mit Loriot Nach "Weihnachten bei den Hoppenstedts", so berichten mehrere Quellen, hätte Loriot weiter mit Bogdanski arbeiten wollen. Doch ihre Mutter lehnte ab. Stattdessen war Bogdanski nur noch selten und in kleinen Gastrollen in einem Krimi und einer Ausgabe von Rudi Carrells Spielshow "Am laufenden Band" zu sehen. Zum 70. Geburtstag von Loriot traf sie Loriot dann wieder: "Mir haben so die Beine gezittert", erinnert sie sich im Film: "Schon bei der Hinfahrt konnte ich kaum noch das Gaspedal von meinem Auto halten."

Heute ist Katja Bogdanski Anfang 50, arbeitet Medienberichten zufolge als Verkaufsleiterin einer Kosmetikfirma und lebt mir ihrer Familie in Lüneburg. "Weihnachten bei den Hoppenstedts" ist unter anderem am Samstag, 11. November, um 22.35 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. In der ARD Mediathek steht zudem ein Premium Widget mit Loriots besten Sketchen zum Abruf bereit.