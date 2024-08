Was macht Haley Joel Osment heute?

Haley Joel Osment, der durch seine Rolle in "The Sixth Sense" berühmt wurde, hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Nach einer Auszeit und einem Studium in New York kehrte er auf die Leinwand zurück und ist weiterhin als talentierter Schauspieler aktiv.

Es ist einer dieser Sätze, die man sofort mit dem Film verbindet, in dem sie eine prominente Szene kennzeichnen: "Ich sehe tote Menschen." Gesprochen hat ihn Haley Joel Osment 1999 in seiner Rolle als Cole Sear im ikonischen Psycho-Thriller "The Sixth Sense", in dem Osment an der Seite von Bruce Willis spielte. Für seine Performance gewann der damals 11-Jährige mehrere Awards, darunter den MTV Movie Award für die beste Breakthrough-Performance. Eine Nominierung für den Oscar sowie den Golden Globen für den besten Nebendarsteller gab es obendrauf.

Eine Zeitlang lief Osments Karriere weiter gut. Oscar-Nominierungen gab es zwar keine mehr, dafür 2001 einen Saturn Award für den besten jungen Darsteller in Steven Spielbergs "A.I. – Künstliche Intelligenz" und zwei Jahre später einen Critics Choice Award, ebenfalls für den besten jungen Schauspieler, für seinen Auftritt in der Dramedy "Löwen aus zweiter Hand". 2019 spielte er in der Superhelden-Serie "The Boys" mit Mesmer einen der Antagonisten.

Broadway statt Hollywood Von 2004 bis 2006 war Osment in keinem einzigen Film zu sehen. 2007 spielte er eine einzige Rolle, in dem weitgehend unbekannten Sport-Drama "Home of the Giants", nur um in den beiden folgenden Jahren wieder von der Leinwand zu verschwinden. Stattdessen trat er in der zweiten Hälfte der Nullerjahre hauptsächlich als Synchronsprecher von Videospielen in Erscheinung. Seine Liebe zur Schauspielerei hatte er jedoch auch in dieser Zeit nicht verloren: Er spielte, abseits jeglichen Hollywood-Spektakels, in mehreren Theaterstücken auf dem Broadway mit.

Lange konnte über die Gründe für Osments Rückzug aus Hollywood nur spekuliert werden, weil der Schauspieler in dieser Zeit auch keine Interviews gab. War ihm der Ruhm etwa zu viel geworden? Als er sich 2006 bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss eine gebrochene Rippe zuzog und zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren, einer Strafzahlung von 1.500 Dollar sowie regelmäßigen Besuchen bei den Anonymen Alkoholikern verurteilt wurde, schien das die ansonsten haltlosen Spekulationen zu bestätigen.

Studium in New York statt Karriere in Hollywood Doch 2014 stellte Osment bei einem Interview in der US-Talkshow "Today" klar: Ihm und seiner Mutter sei einfach nur seine Bildung enorm wichtig gewesen und so hätten sich die Prioritäten verändert. Statt auf seine Schauspielkarriere wollte er sich lieber auf sein Studium konzentrieren. Auch das hatte jedoch mit der Schauspielerei zu tun: Osment studierte Experimentelles Theater an der New York University.

Das Interview in "Today" ging mit einem Schauspiel-Comeback einher. Osment spielte in den Dramedy-Miniserien "The Spoils of Babylon" und "The Spoils Before Dying" an der Seite von Will Ferrell. 2017 hatte er eine wiederkehrende Rolle in der vierten Staffel der HBO-Serie "Silicon Valley". Als Nebendarsteller war er nun wieder regelmäßig in Filmen zu sehen, so etwa in der von Kritikern hochgelobten Netflix-Produktion "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" über den Serienmörder Ted Bundy.

Haley Joel Osment mag zwar nicht zu Hollywoods Superstars aufgestiegen sein, wie man es nach dem Erfolg von "The Sixth Sense" vor 25 Jahren hätte erwarten können, doch er ist immer noch ein talentierter, aktiver Schauspieler.