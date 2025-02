Wie und mit wem verbringt Florian Silbereisen seine TV-Auszeit?

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.

Schlagerstar, TV-Moderator und Schauspieler - Florian Silbereisen hat einiges zu tun. Nach seiner ARD-Show "Schlagerchampions" Anfang des Jahres, verkündete der Entertainer: "Ich bin erst mal weg". Ein ganzes halbes Jahr wolle er sich eine TV-Auszeit nehmen. Doch direkt in die Freizeit starten, konnte Florian Silbereisen noch nicht. Zunächst stehen noch die Dreharbeiten für die neuen Folgen des "Traumschiffs" an. Diese werden unter anderem in Costa Rica gedreht. Obwohl dieser Ort zu einem entspannten Urlaub einlädt, muss der 43-Jährige erste seinen Verpflichtungen nachkommen. Doch danach will Florian Silbereisen seine Erholungs-Phase einlegen.

Wie und mit wem entspannt Florian Silbereisen?

Doch wie sieht es aus, wenn Florian Silbereisen sich entspannen will und wie verbringt er seine Auszeit? "Ich habe rechtzeitig alle Anfragen für weitere Sendungen abgesagt", hat der Moderator zunächst sichergestellt, dass ihn keine Arbeit während dieser Pause in die Quere kommen wird. Der Schlagerstar erklärte bereits in einem Interview, dass sein Rückzugsort am österreichischen Mondsee liegt. Dort lässt er gerne die Seele baumeln. Seine Auszeit will der Moderator nutzen, um "mal auszuspannen, das letzte Jahr gedanklich zu verarbeiten und etwas Urlaub zu machen". Wo das sein wird und wen er beim Relaxen an seiner Seite haben wird, wollte Florian Silbereisen allerdings nicht verraten.