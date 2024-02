Wird Thomas Gottschalk der neuer "Traumschiff"-Kapitän? Moderator äußert sich zur TV-Rolle

Neueste Verfilmung eines Adler-Olsen-Romans

"Jussi Adler-Olsen: Erwartung": Der Misanthrop und seine düsteren Fällen

Ein Jugendlicher wird mit dem Pass eines vor fünf Jahren verschwundenen Regierungsbeamten gefunden. Was hat der Teenager mit dem vermeintlichen Toten zu tun? In der neuesten Verfilmung eines Adler-Olsen-Romans schlüpft ein anderer als Nikolaj Lie Kaas in die Rolle des grimmigen Sonderermittlers Carl Mørck.

