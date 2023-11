"Zimmer mit Stall"-Star Friedrich von Thun im Interview: "Man kann im Unglück versinken oder darüber lachen"!

Als es in den Ländern noch friedlicher war

Von Thun, Vater zweier erwachsener Kinder – Schauspieler Max von Thun und Tochter Gioia – hatte einen schwierigen Start ins Leben. Seine Mutter lebte mit vier kleinen Kindern nach dem Krieg in einem tschechoslowakischen Lager. "Ich habe noch Erinnerungen an die Baracken, in denen wir gewohnt haben. Meine Mutter hat immer erzählt, dass wir geschrien und geweint haben vor Hunger." Dennoch wurde von Thun, der ab den 60-ern in seiner Heimat Österreich und in Deutschland Karriere am Theater sowie in Film und Fernsehen machte, zum Optimisten. "Ich tendiere dazu, auch in schrecklichen Momenten oder bei der Beurteilung von Ereignissen in der Retrospektive die positiven Aspekte hervorzuheben. Wenn ich einen Unfall habe, freue ich mich darüber, dass jemand schnell da war, um mir zu helfen."