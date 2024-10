Zu alt? Ekaterina Leonova sieht ihr Let's Dance-Ende kommen

Joachim Llambi, das strenge Juroren-Fallbeil der beliebten RTL-Tanzshow 'Let's Dance', gab im WDR-Talk 'Kölner Treff' Einblicke in seine Jugendjahre und enthüllte die Gründe für seine oft knallharten Urteile.

Mit 37 Jahren sieht Ekaterina Leonova langsam ihre Profi-Tanz-Rente auf sich zukommen. "Ich glaube als Mann, als Profitänzer, ist das Tanz-Leben länger als bei einer Frau. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass ich im Alter von Christian Polanc oder Massimo Sinató genauso viele Männer abkriege, die unbedingt mit mir tanzen wollen", erklärte die Tänzerin gegenüber RTL. Etwas Zeit hätte sie bis dahin allerdings schon noch, denn ihr Kollege Christian Polanc ist 46 Jahre alt und Massimo Sinató 43 Jahre.

Ekaterina Leonovas Pläne nach "Let's Dance"

Viele Tänzerinnen und Tänzer arbeiten nach ihrer aktiven Karriere als Trainer oder Choreograf weiter, doch das scheint nicht das zu sein, was die 37-Jährige machen möchte. "Da muss man sich Gedanken machen, ob das ein sicherer Weg ist", erklärt Ekaterina Leonova. Den "Let's Dance"-Star zieht es in die Schauspielerei. 2022 ergatterte sie bereits eine kleine Rolle in "Der Schiffsarzt". Womöglich wird die Profi-Tänzerin nach ihrer "Let's Dance"-Karriere noch öfters als Schauspielerin zu sehen sein.