"Angeekelt": Jetzt geht es unter die Gürtellinie bei "Are You The One?"

In der Doppelfolge 8 von 'Are You The One? Realitystars in Love' geht es drunter und drüber: Zwei Partys, eine unerwartete 'Matchbox'-Entscheidung und jede Menge Drama und gebrochene Herzen.

Wenn einem Datingformat die Singles ausgehen, bringt man die Paare eben wieder auseinander – so oder so ähnlich hat man offenbar bei RTL+ gedacht, als man einen Teil des "Are You The One? Realitystars in Love"-Casts zur Strandparty lud. Der andere verblieb in der AYTO-Villa und wurde ebenfalls mit Feten-Equipment versorgt. Und dann ließ man den Dingen und Trieben ihren Lauf ...

Vorher allerdings stand wieder eine "Matchbox"-Entscheidung an: Waren Lukas Baltruschat (30) und Jenny Iglesias (25) wie erhofft das dritte "Perfect Match", das man enttarnen würde? Und was bedeutete es, dass plötzlich der Bildschirm schwarz wurde? Nun, nach einigen Schrecksekunden erschien Moderatorin Sophia Thomalla (34) auf der "Matchbox"-Mattscheibe und machte erstmals in der deutschen AYTO-Geschichte nicht der Gruppe, sondern dem Paar selbst ein "Verkaufsangebot".

Lukas Baltruschat und Jenny Iglesias sind kein "Perfect Match" Würden sie für 50.000 Euro, die in den Gruppen-Jackpot fließen würden, auf die Auflösung verzichten? Würden sie nicht – und erfuhren zu ihrer großen Enttäuschung: "No Match" – die Psychologinnen und Psychologen der Show hatten in ihnen kein Traumpaar gesehen!

Schock für die beiden, Schock für die Gruppe und "Verrat" in den Augen von Laura Lettgen (28) und Nadja Großmann (24), die nicht verstehen konnten, warum die beiden die Entscheidung nicht "verkauft" hatten. Immerhin hatte Jenny einst als Erste für ein Schmelzen des mittlerweile nur noch 110.000 Euro schweren potenziellen Gruppen-Gewinns gesorgt, als sie eine Entscheidung für 20.000 Euro in die eigene Tasche "verkauft" hatte.

Vom Schreck erholen – oder auch nicht – durften sich alle tags darauf auf den eingangs genannten zwei Partys: Beach-Fun gab's für Jenny, Tim Kühnel (27), Dana Feist (28), Marc Robin Wenz (29), Gabby Alves-Rodrigues (23) und Nikoly Glumac (28), der Rest bekam Krankenschwestern- und Krankenpfleger-Kostüme und durfte sich in der Villa einer Mottoparty hingeben.

Vage Treue-Absprachen – doch "der kleine Lars" spielt nicht mit Vorab trafen sowohl Jenny und Lukas als auch Gabby und Lars Maucher (27) Absprachen, wie weit der/die jeweils andere in Sachen Rummachen gehen dürfe, wobei die Wortwahl Interpretationsspielraum ließ, denn irgendwie durften alle schon "Spaß haben", aber bitte nicht zu wild und zu doll und zu intim, und Lars sollte im Lendenbereich bitte nicht hart werden und überhaupt. Man ahnte bereits: Das würde alles schwierig werden.

Letztlich wurde zwar auf beiden Partys in neuen Konstellationen geknutscht, wobei etwa Jenny am Strand feststellte, dass der sonst mit Asena Neuhoff (27) verbandelte Marc-Robin "1a küsst". "Krasser" ging es nach Lukas' Einschätzung (und auch den TV-Bildern zufolge) jedoch in der Villa ab, wo ein Partyspiel letzte Hemmungen fallen ließ.

Lars knutschte und fummelte wie zuvor angekündigt mit allen anwesenden Frauen herum, was der auf ihm herumrobbenden Nadja und der gleich nebenan mit Kaan schmusenden Linda Voilet (23) zufolge seinen "kleinen Lars" nicht kalt ließ. Und Lukas? Der küsste die für ihn von Jenny einst auf die "Blacklist" gesetzte Linda derart heftig, dass klar war: Da ist für ein Partyspiel ein bisschen zu viel Feuer in der Luft.

"Heute sind so viele Frauenherzen gebrochen worden" Beim Wiedersehen erfuhr Gabby von Lars, er sei bei seinen Eskapaden zwar "erregt" gewesen, hätte aber "keinen Ständer" gehabt, worauf sie "nicht sauer, aber angeekelt" reagierte. Jenny indes verzieh Lukas erst seine Küsse, bis Sophia Thomalla ihr in "Matching Night" Nr. 7 ein Video der heißen Szene mit Linda zeigte und Jenny sich Gabbys Empfindungen und Wortwahl anschloss.

Auch zwischen Tara Tabitha (31) und Kaan Aktas (27) herrschte dicke Luft, hatte der doch völlig ungeniert vor ihr mit den anderen Ladys herumgemacht, weil sie ihm dafür einen Freibrief gegeben hatte. War nur blöderweise gar nicht so gemeint: Sie habe gehofft, er würde freiwillig darauf verzichten. Tja nun. "Heute sind so viele Frauenherzen gebrochen worden", stellte Laura Morante (33) fest, deren Niko erstaunlicherweise brav geblieben war. Am Ende wurde sich teilweise trotzdem wieder versöhnt und dann wieder nicht. Das Durchblicken hat man vor dem Bildschirm ohnehin längst aufgegeben.

Fast erholsam war es da, Lukas und Tara sowie Tim und Linda beim Bananenboot-Fahren zuzugucken – die beiden Paare hatten die obligatorische Challenge und damit dieses Auswärts-Date gewonnen. Eines der Duos schickten die in der Villa Verbliebenen am Ende in die "Matchbox", und regelmäßig guckenden Fans war klar: natürlich Tim und Linda! Ob sie tatsächlich wie von Beginn an vermutet ein "Perfect Match" sind, erfahren wir (hoffentlich!) nächste Woche ...

