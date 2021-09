Antwerpen - Eintracht Frankfurt in der Europa League: Wer überträgt live?

Zwei deutsche Mannschaften hoffen in der Europa League auf den Einzug in die K.o.-Phase. Darunter auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen bekommen es am 2. Spieltag mit Royal Antwerpen zu tun. Doch wo kann man das Spiel sehen? Hier finden Sie die Infos zur Live-Übertragung.

Mit dem neuen Trainer Oliver Glasner ist Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul in die Europapokal-Saison gestartet. Nun geht es nach Belgien zu Royal Antwerpen. Das Spiel ist bei TVNOW zu sehen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League und der neu geschaffenenen Conference League. Die Vorberichte beginnen um 17.30 Uhr, Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Nein. Die RTL-Gruppe zeigt pro Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV bei RTL oder Nitro. Am 2. Spieltag hat sich RTL für die Partie von Bayer Leverkusen bei Celtic Glasgow in der Europa League entschieden. Das Spiel ist bei RTL zu sehen (Anpfiff 21 Uhr).

Wer ist in der Frankfurt-Gruppe der Favorit?

Die Eintracht steht vor einer schweren, aber dennoch machbaren Aufgabe. Olympiakos Piräus hat jede Menge Europapokal-Erfahrung aufzuweisen, war in den vergangenen Jahren auch häufig Teilnehmer in der Champions League. In diesem Jahr scheiterten die Griechen in der dritten Qualifikationsrunde. Besonders die Auswärtsspiele in Griechenland und der Türkei dürften es in sich haben. Insgesamt scheint die Gruppe aber relativ ausgeglichen zu sein. Alles ist drin!