"Are You The One?": Das sind die neuen, heißen Kandidaten der Dating-Show!

Im Gegensatz zu „Are You The One – Reality Stars in Love“ handelt es sich bei den Kandidaten von „Are You The One?“ um Singles, die zuvor nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind. Obwohl also Normalos an der Dating-Show teilnehmen, verspricht die fünfte Staffel, die am 16. November 2023 bei RTL+ startet, überaus spannend zu werden.

Die Kandidaten von „Are You The One?“ Der jüngste Teilnehmer von „Are You The One?“ ist der 20-jährige Fußballer Kevin aus Berlin. Unter den männlichen Kandidaten befinden sich mit dem 22-jährigen Eti aus Duisburg, dem 24-jährigen Gerrit aus Köln und dem 25-jährigen Sidar aus Krefeld drei Studenten. Der 21-jährige Paul aus Wuppertal ist gerade dabei, sich als Immobilienmakler zu etablieren. Der gleichaltrige Ryan aus Landshut verdient als Automobilkaufmann sein Geld. Als Elektriker arbeitet der 23-jährige Paddy aus Stuttgart, der 25-jährige Martin aus Augsburg ist als Kundenberater tätig. Mit dem 24-jährigen Wilson befindet sich ein Tätowierer im Feld der Kandidaten. Der älteste männliche Teilnehmer ist der 28-jährige Soldat Sandro.

Die Kandidatinnen von „Are You The One?“ Die fünfte Staffel von „Are You The One?“ wartet mit einer Neuerung auf: Erstmals begeben sich nicht alle Kandidaten gleichzeitig in die Villa. Stattdessen lassen sich zwei Frauen erst blicken, wenn die Staffel bereits in vollem Gange ist und sich die ersten Paare gefunden haben. Damit, so hofft RTL, kommt zusätzlicher Schwung in die Show. Welche zwei Kandidatinnen erst später in Erscheinung treten werden, stellt sich jedoch erst mit Beginn der Ausstrahlung heraus. Die jüngste Teilnehmerin ist die 21-jährige Tais aus Hannover, die als Event- und Social-Media-Managerin arbeitet.

Gleich drei Damen kommen aus Berlin, nämlich die 22-jährige Personal-Trainerin Edda, die 24-jährige Marketing-Managerin Maja und die 28-jährige Lisa, die neben ihrem Studium als Flugbegleiterin tätig ist. In der Nähe von Köln lebt die 23-jährige Verkäuferin Julia. Aus Köln stammt auch die 26-jährige Visual Merchandiserin Sina, die inzwischen aber in Schwäbisch Hall wohnt. Mit der 24-jährigen Friseurmeisterin Shelly aus Rostock und der gleichaltrigen Bankkauffrau Pia aus Magdeburg gibt es zwei Kandidatinnen, die aus den neuen Bundesländern kommen. Und mit der 23-jährigen Krankenschwester Melanie aus Zürich ist auch eine Schweizerin am Start. Das Feld komplettieren schließlich die 24-jährige Einzelhandelsverkäuferin Lisa-Marie aus Iserlohn, die 26-jährige Krankenschwester Jana aus Dortmund und die 26-jährige Studentin Afra aus Bochum.

Was die Kandidaten von „Are You The One?“ schaffen müssen Die Aufgabe jedes Teilnehmers von „Are You The One?“ ist es, sein Perfect Match zu finden. Erst wenn das alle Kandidaten schaffen, kann die gesamte Gruppe 200.000 Euro gewinnen. Um herauszufinden, ob sie zueinander passen, können die Teilnehmer Dates absolvieren. Im Anschluss kann ein einziges Paar in der Match-Box ermitteln, ob es ein Perfect Match ist. Am Ende jeder Doppelfolge findet eine Matching-Night statt, für die die Kandidaten Paare bilden. Stellt sich heraus, dass keines der Paare, die nicht in der Match-Box bestätigt wurden, ein Perfect Match ist, reduziert das den Geldbetrag, den die Gruppe gewinnen kann.