"Are You The One?": Das wurde in der fünften Staffel geändert

Ab dem 16. November 2023 fragen bei RTL+ wieder mehrere Singles: „Are You The One?“ In sonniger Atmosphäre suchen sie nach ihrem Perfect Match. Neben dem gewohnten Ablauf, der aus den ersten vier Staffeln der Show bekannt ist, gibt es auch eine interessante Neuerung.

Worum es bei „Are You The One?“ geht Das Prinzip von „Are You The One?“ ist recht einfach: Insgesamt 22 Singles begeben sich in eine Villa auf eine griechische Insel und verbringen dort mehrere Tage miteinander. Die Gruppe wurde so zusammengestellt, dass alle Kandidaten einen Perfect Match haben – also einen Teilnehmer, der perfekt zu ihnen passt. Wer das ist, wurde im Vorfeld durch das Ausfüllen von Fragebögen ermittelt. Die Kandidaten wissen es natürlich nicht und haben in der Show das Ziel, ihr Perfect Match zu finden. In Spielen können die Kandidaten Dates gewinnen und sich dadurch besser kennenlernen. Nach den Dates kann ein Paar in der Match-Box prüfen, ob ein Perfect Match vorliegt. Während der Show gibt es mehrere Matching-Nights, bei denen sich die Teilnehmer zu Paaren zusammenfinden. Anschließend erfahren sie, wie viele Perfect Matches es bereits gibt. Sollte sich unter den Paaren, die sich nicht in der Box gefunden haben, kein Perfect Match befinden, dann kommt es zu einem Blackout. Dadurch verringert sich die mögliche Gewinnsumme. Finden alle Kandidaten bis zum Ende der Show ihr Perfect Match, dann gewinnt die gesamte Gruppe bis zu 200.000 Euro.

Was bei „Are You The One?“ neu ist Mit der fünften Staffel führt RTL eine große Neuerung bei „Are You The One?“ ein: Es ziehen nicht alle Singles gleichzeitig in die Villa ein, sondern zunächst nur 20. Jeweils zehn Frauen und Männer begeben sich zunächst auf die Suche nach dem Perfect Match, bis dann zwei weitere Frauen dazustoßen. Sie sollen neuen Schwung in die Gruppe bringen und die Konstellationen ordentlich durcheinanderwirbeln.

Wer „Are You The One?“ moderiert Die erste Staffel von „Are You The One?“ wurde noch von Jan Köppen moderiert, seit der zweiten Staffel präsentiert Sophia Thomalla die Show. Die Tochter der Schauspielerin und ehemaligen „Tatort“-Kommissarin Simone Thomalla hat sich längst einen eigenen Namen in der Unterhaltungsbranche gemacht. Schied sie 2009 noch in der ersten Runde bei „Germany’s Next Topmodel“ aus, so übernahm sie kurz darauf eine Rolle in der Daily Soap „Eine wie keine“. 2010 gewann sie bei „Let’s Dance“, 2016 saß sie bei „Dance Dance Dance“ selbst in der Jury. 2020 spielte sie im Film „Wir können nicht anders“ unter der Regie von Detlef Buck mit.

Wann und wo „Are You The One?“ läuft Wie die vorherigen Staffeln wird auch die fünfte Ausgabe von „Are You The One?“ bei RTL+ zu sehen sein. Fans der Show können jede Woche eine Doppelfolge auf der Streaming-Plattform abrufen. Der erste Doppelpack ist am 16. November 2023 online, anschließend geht es jeden Donnerstag weiter. Insgesamt wird es 20 Folgen geben, somit steht am 18. Januar 2024 fest, ob alle Teilnehmer ihr Perfect Match gefunden haben.