Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen: TV-Übertragung und Livestream

Läuft Atalanta Bergamo gegen Bayer 04 im Free-TV?

Ja! Die RTL-Gruppe zeigt als Inhaber der Übertragungrechte für die UEFA Europa League in der Regel ein Spiel pro Spieltag im Free-TV und hat sich im Achtelfinale für das Hinspiel der Leverkusener in Bergamo entschieden. Die Partie läuft am Donnerstag, 10. März, bei RTL. Anstoß ist um 21 Uhr.