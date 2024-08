"Bachelorette" Stella direkt schockverliebt – in diese Kandidatin!

Stella Stegmann bricht als erste bisexuelle Bachelorette bei RTL+ gleich mehrere Tabus: Sie verteilt Rosen an Männer und Frauen und schickt in der ersten Doppelfolge direkt einige Kandidaten nach Hause.

Das gab es noch nie: Zum ersten Mal verteilt die neue "Die Bachelorette" ihre Rosen nicht mehr nur an Single-Männer, sondern auch an Frauen – als erste bisexuelle Bachelorette. Stella Stegmann ist zugleich auch die erste Rosenkavalierin, deren Liebessuche nicht im TV, sondern allein beim Streamingportal RTL+ übertragen wird (neue Folgen immer montags).

Die 26-Jährige lebt als Model, Content Creator und Fitness-Trainerin in München, ist seit mehr als einem Jahr Single. Stegmann hat monogame und offene Beziehungen ausprobiert, war zuletzt mit einer Frau liiert und hat bereits Erfahrung mit der Liebessuche vor Kameras, seit sie nahm an der Netflix-Kuppelshow "Too Hot To Handle" teilnahm. "Ich wünsche mir auf jeden Fall jemanden an meiner Seite, der genauso offen ist wie ich und mit dem ich einfach zusammen herausfinden kann, was der richtige Weg ist", sagt sie.

In Thailand trifft die Bachelorette zum Start der neuen Staffel auf 15 Männer und fünf Frauen, die ihr Herz erobern wollen. Dass sowohl Männer als auch Frauen um die begehrte letzte Rose kämpfen, erfahren die Singles jedoch erst vor Ort. Für einige der Männer ist die Liebessuche schon vor dem Einzug in die Villa abrupt beendet: Schon kurz nach dem ersten kurzen Aufeinandertreffen an einem Steg muss die Bachelorette einen Mann direkt wieder nach Hause schicken. Es trifft den nervösen Zeitsoldaten Brian, dessen Lippen vor Aufregung so stark zittern, dass Stella ihn beruhigt. Mit seinen 24 Jahren "wirkt er auch noch sehr jung", sagt die Bachelorette, die ältere Partner oder Partnerinnen zu bevorzugen scheint.

Verschlossenes Zimmer sorgt für Skepsis Im Schnelldurchlauf trifft Stegmann weitere Single-Männer in Phuket, sie strahlt alle gleichermaßen an. Einer ist einen Kopf kleiner? Macht nichts! Einer ist voll tätowiert? Passt schon, obwohl sie "eigentlich nicht so auf Tattoos steht". Einer gibt mit seinem Eigenheim auf dem Land an? Toll! Obwohl die Bachelorette sich als sehr reiselustig beschreibt.

Vier Männer bekommt die 26-Jährige erst gar nicht zu Gesicht: Mit einer Augenbinde muss sie die Bewerber beschnuppern, betasten und ihren Stimmen lauschen. "Das roch jetzt nicht so angenehm", fällt ein Kandidat direkt durch. Ein aufgedrehter Rapper punktet hingegen mit einer spontanen Tanzeinlage. Während Stegmann schon fleißig Rosen verteilt, beziehen vier weitere Single-Männer allein die Strandvilla – und wundern sich: Dort gibt es ein verschlossenes Schlafzimmer mit fünf Betten. Nur Lokführer Smith hat da so eine Ahnung: "Es könnte auch sein, dass wir noch fünf Frauen dazu bekommen?", überlegt er laut. "Fünf Bachelorettes? Das gab es noch nie", gerät ein anderer schon ins Schwärmen.

Dass die fünf Single-Frauen nicht für sie, sondern nur für die Bachelorette nach Thailand kommen, wissen die Männer allerdings noch nicht. Stella Stegmann kommt unterdessen am Strand erneut nicht aus dem Strahlen heraus, als sie die Single-Frauen Akosuaua, Aysun, Emma, Leila und Luna trifft. Von ihnen muss keine sofort wieder nach Hause zurück. "Mir gefällt ihr rockiger Style", ist Stella etwa von Barkeeperin und Gitarristin Emma begeistert.

Doch auch die sanfte Leila macht Eindruck. "Die unterhalten sich ewig", kommen schon erste Eifersüchteleien bei den anderen Frauen auf. In der nächsten Woche treffen dann alle Single-Kandidaten in der Villa aufeinander – man darf gespannt sein, wie souverän gerade die Männer auf die erste bisexuelle Bachelorette reagieren werden.

