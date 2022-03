Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt: Wo wird das Europa-League-Spiel übertragen?

Eintracht Frankfurt steht in der Europa League im Achtelfinale. Dort lautet der Gegner Betis Sevilla. Doch wo kann man das Spiel sehen? Hier finden Sie die Infos zur Live-Übertragung.

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt im Livestream

Als Gruppensieger qualifizierte sich die Eintracht direkt für das Achtelfinale der Europa League. Dort treffen die Hessen auf den spanischen Klub Betis Sevilla. Das Hinspiel findet ausnahmsweise bereits am Mittwoch statt: Anstoß am 9. März 2022 ist um 18.45 Uhr. Die Partie ist als Livestream bei RTL+ (TVNOW) zu sehen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League.