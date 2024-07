"Beverly Hills Cop": Axel Foley kehrt auf Netflix zurück

Auch im neuen Film, "Beverly Hills Cop: Axel F", zieht es den nur altersmäßig gereiften Cop wieder in die pazifische Sonne. Foleys Tochter Jane (Taylour Paige), die als Anwältin einen wohl zu Unrecht beschuldigten Mann raushauen will, wird von üblen Gesellen bedroht. Obwohl Vater und Tochter seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten, will Foley mit Hilfe von L.A.-Cop Bobby Abbott (Joseph Gordon Levitt) der Sache nachgehen. Dabei gilt es natürlich auch, den Weg zurück in Janes Herz zu finden. Auch Foleys Partner Bobby, der mit Jane eine wohl noch nicht ganz aufgearbeitete Liebesbeziehung hatte, sieht es so. Weniger Liebe versprüht hingegen Police Captain Grant (Kevin Bacon), der Axel auffällig unauffällig von Ermittlungen im Fall abbringen will.

"Beverly Hills Cop: Axel F" (Regie: Mark Molloy) ist vor allem ein Fanservice, der die Boomer-Generation, die in den 80-ern jung war, vor den Netflix-Bildschirm locken soll. Dazu passt der omnipräsente Einsatz des damals legendären Harold Faltermeyer-Scores mit dem legendären "Axel F."-Synthie-Thema und die Wiederverwertung legendärer Soundtrack-Hits wie "The Heat Is On" von Glenn Frey oder "The Neutron Dance" von The Pointer Sisters. Das Positivste, das man über die 115 Filmminuten sagen kann, ist, dass sie sich anfühlen, als wäre man wieder in einem Kino der 80-er. Und würde dort eine gute Zeit haben, so wie Hollywood sie sich vorstellte.