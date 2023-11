„Bodies“: So gut ist die einzigartige Krimiserie auf Netflix!

Ein Mordfall beschäftigt die Polizei in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053. Im Laufe der Zeit wird deutlich: in allen Zeitebenen handelt es sich um dieselbe Leiche und gemeinsam müssen die Ermittler herausfinden, wie das alles zusammenpasst… Die Netflix-Serie läuft bereits seit dem 19.10.2023 Beim Streamingdienst und beinhaltet insgesamt 8 Folgen. Worum geht es?

„Bodies“ ist keine Krimiserie mit Vergleichspotenzial. Sie ist einzigartig und anders. In den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053 wird eine Leiche gefunden- und zwar immer dieselbe- in der Longharvest Lane im Londoner East End. In jeder Zeitebene wird ein Ermittler mit dem Fall beauftragt und es stellt sich heraus, dass alles irgendwie zusammenhängen muss. Der mysteriöse Politiker Elias Mannix scheint hier eine zentrale Rolle zu spielen. Hat er den Mord begangen? Oder sind es andere Kreaturen, die hier ihr Unwesen treiben? Eines steht fest: nur wenn die Ermittler über die Epochen hinweg zusammenarbeiten, können sie das Rätsel lösen.