Borussia Dortmund - Glasgow Rangers: Wer überträgt heute das Spiel?

Borussia Dortmund ist aus der Champions League in die Europa League "abgestiegen". Dort heißt der nächste Gegner Glasgow Rangers. Hier bekommen Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers im Livestream

Als Gruppendritter ist der BVB aus der Champions League ausgeschieden. Kleines Trostpflaster: Die Europapokal-Saison geht in der Europa League weiter. In der Zwischenrunde treffen die Dortmunder auf die Glasgow Rangers. Das Spiel ist live bei Streaming-Anbieter RTL+* zu sehen. Anpfiff am Donnerstag, 17. Februar, ist um 18.45 Uhr. <<< Europa League 2021/22: Spielplan und Sendetermine >>>