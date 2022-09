Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen: Wer überträgt? Wer kommentiert?

Der BVB bekommt es in der Gruppe G mit Manchester City, dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen zu tun. Klarer Favorit auf den Gruppensieg ist ManCity, gegen Sevilla und Kopenhagen dürfte sich das Team von BVB-Trainer Edin Terzic aber gute Chancen ausrechnen. Platz 1 und 2 in der Gruppe reichen zum Weiterkommen. Der Gruppendritte steigt in die Europa League ab, der Gruppenvierte ist komplett raus aus dem internationalen Geschäft.

Wann spielt der BVB?

Für Dortmund beginnt die Champions-League-Saison am Dienstag, 6. September, um 18.45 Uhr mit dem Spiel gegen den FC Kopenhagen. Die weiteren Partien sind am 14.9. (21 Uhr in Manchester), am 5.10. (21 Uhr in Sevilla), am 11.10. (21 Uhr gegen Sevilla), am 25.10. (21 Uhr gegen Manchester) und am 2.11. (21 Uhr in Kopenhagen).