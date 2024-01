Brutale und skrupellose "Griselda": So heftig ist die neue Netflix-Serie mit Sofía Vergara

"Der einzige Mann vor dem ich wirklich Angst hatte, war eine Frau namens Griselda Blanco", soll Pablo Escobar gesagt haben. Wenn eine Serie mit einem solchen Zitat eines brutalen Drogenbosses beginnt, dann sollte man sich auf etwas gefasst machen: Die "Narcos"-Macher erzählen mit der sechsteiligen Mini-Serie "Griselda" ab 25. Januar bei Netflix vom Aufstieg und Fall der kolumbianischen Drogenbaronin Griselda Blanco, die in den 1970er-Jahren in Miami mit harter Hand das Drogengeschäft kontrollierte.

Das hat einen Grund: Das größtenteils "Narcos"-erprobte Kreativteam (Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda und Carlo Bernard) hinter "Griselda" hat sich für einen ungewöhnlichen Blickwinkel entschieden. "Griselda" erzählt eine smarte Underdog-Story, in der Frauen alles erreichen können, in der sie ihren Traum verwirklichen und aus dem Nichts ein Imperium aufbauen können. Ob das mit der Lebenswirklichkeit der Titelfigur viel zu tun hat, erscheint zumindest fraglich.

Aus erzählerischen Gründen mag es durchaus nachvollziehbar sein, dass sich "Griselda" nur am Rande um faktische Treue bemüht und der Drogenbaronin mit der Polizistin June Hawkins (Juliana Aidén Martinez) sogar eine alleinerziehende Antagonistin entgegenstellt. Es ist allerdings merkwürdig, dass Griselda Blanco wenngleich nicht zur Heldin erhoben, aber durchaus bewundert wird, weil sie es als Frau in die Führungsetage des Medellín-Kartells geschafft hat.

Dass die echte Griselda Blanco als extrem gewalttätig galt, unbarmherzig und grausam war, dass kann man bestenfalls erahnen (oder im Dokumentarfilm "Cocaine Cowboys" aus dem Jahr 2006 sehen). Dass sie vor ihrer Ankunft in Miami schon jahrelang und sehr brutal eine erfolgreiche Drogenoperation in New York City geleitet hat, dass sie in Medellín gut vernetzt war und dass seit der Kindheit eine Menge Leichen (Behörden und Weggefährten sprechen von etwa 250) ihren Weg pflasterten, das erfährt man in der Serie nicht.