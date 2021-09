Champions League 21/22: Wo läuft Borussia Dortmund - Sporting Lissabon als Stream?

Vier deutsche Mannschaften sind in der Champions-League-Saison 2021/22 dabei, eine davon ist Borussia Dortmund. Der BVB spielt in der Gruppe C um den Einzug in die K.o.-Phase. Hier bekommen Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon im Livestream Nach dem 2:1-Sieg bei Besiktas Istanbul empfängt der BVB zum ersten Heimspiel in der Gruppenphase Sporting Lissabon. Das Spiel wird am Dienstag, 28. September, bei Amazon Prime Video übertragen. Ab 19.30 Uhr beginnen bei dem Streaming-Anbieter die Vorberichte, Anpfiff in Dortmund ist um 21 Uhr.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wer kommentiert das Spiel Borussia Dortmund - Sporting? Bei Amazon Prime ist Jonas Friedrich der Kommentator, an seiner Seite ist Benedikt Höwedes als Co-Kommentator. Der Streaming-Anbieter wartet mit einer ganzen Schar von Experten auf. Neben Höwedes hat Amazon noch Mario Gomez, Wolfgang Start, Kim Kulig, Patrick Owomoyela und Steffen Baumgart im Team. Sebastian Hellmann moderiert, Annika Zimmermann und Shary Reeves sind als Field-Reporterinnen im Einsatz.

Läuft Dortmund gegen Sporting auch im Free-TV? Nein, die Spiele der Gruppenphase sind nicht im Free-TV zu sehen. Das ZDF hat lediglich die Übertragungsrechte für das Finale am 28. Mai 2022. Allerdings zeigt der öffentlich-rechtliche Sender an Champions-League-Spieltagen immer mittwochs ab 23 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung mit ausführlichen Zusammenfassungen der Spiele.

Wer sind die Gruppengegner von Borussia Dortmund? In der Gruppe C trifft Borussia Dortmund auf den türkischen Meister Besiktas Istanbul, den niederländischen Meister Ajax Amsterdam und den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Damit ist der BVB das einzige Team, das nicht als amtierender Landesmeister in die Gruppe geht.

Wer ist in der Dortmunder Gruppe der Favorit? Auch wenn der BVB es nur mit amtierenden Landesmeistern zu tun bekommt, stehen die Chancen auf ein Weiterkommen sehr gut. Dortmund geht den großen Brocken vorerst aus dem Weg und ist in der Gruppe C leicht favorisiert. Ajax wartet wie immer mit vielen Talenten auf und dürfte im Normalfall der größte Konkurrent um den Gruppensieg sein.

Der Spielplan von Dortmund in Gruppe C: Mittwoch, 15. September (18.45 Uhr): Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund 1:2

Dienstag, 28. September (21.00 Uhr): Borussia Dortmund - Sporting Lissabon (Amazon Prime)

Dienstag, 19. Oktober (21.00 Uhr): Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund (Amazon Prime)

Mittwoch, 3. November (21.00 Uhr): Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam (DAZN)

Mittwoch, 24. November (21.00 Uhr): Sporting Lissabon - Borussia Dortmund (DAZN)

Dienstag, 7. Dezember (21.00 Uhr): Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul (Amazon Prime oder DAZN)