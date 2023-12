Darts-WM 2023 im TV und Stream! Fünf Deutsche mit dabei!

Die Darts für die WM in London stehen schon bereit. Die Spannung im Ally Pally ist groß, dieses Mal sind fünf Deutsche mit von der Partie. Bis zum 3. Januar übertragen SPORT1 und der Streaming-Anbieter DAZN das Darts-Spektakel.

Mehr als drei Millionen Menschen waren hierzulande live dabei, als zwei Herren Pfeile auf eine Scheibe warfen. Noch vor wenigen Jahren hätte sich so etwas niemand vorstellen können. Doch dann begann der Darts-Boom, der im vergangenen Jahr bei der Übertragung der WM aus London seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Gabriel Clemens zog Anfang Januar in das Halbfinale ein. Hier verlor er zwar gegen den späteren Weltmeister Michael Smith. Und doch schaffte es der zurückhaltende Profi ("German Giant") auf alle Titelseiten.

Fünf deutsche Teilnehmer gehen an den Start Dass sich in diesem Jahr Ähnliches wiederholt, ist nicht auszuschließen. Wahrscheinlich ist es indes nicht. Erwartet werden auch diesmal Emotionen, die nach einem weiteren langen Jahr der Sorgen einfach Balsam für die Seele sind – und die ansteckend wirken. Im positiven Sinne. SPORT1 überträgt erneut im ganz großen Stil – ab Freitag, 15. Dezember, wird live aus dem Alexandra Palace in London gesendet. Die angekündigten 127 Livestunden sind etwas weniger als im Vorjahr. Die meisten Nachmittage und auch Abende sind fortan bei dem Spartensender reserviert für den Nischensport von einst, der inzwischen europaweit Fans hat und für Schlagzeilen sorgt. Das Finale findet am 3. Januar 2024 statt.

Aus Deutschland haben sich Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel für die Darts-WM qualifiziert, erstmals gehen demnach fünf deutsche Teilnehmer an den Start. Gute Chancen hat Schindler, derzeit wohl der stabilste deutsche Spieler. Nach einem Freilos bekommt er es in Runde zwei entweder mit Jermaine Wattimena oder Fallon Sherrock zu tun, eine von zwei Frauen bei der WM (Freitag, 22.12., Abend-Session).

Clemens muss in Runde zwei aller Voraussicht nach gegen den niederländischen Senkrechtstarter Gian van Veen ran (Donnerstag, 21.12., Abend-Session). Ricardo Pietreczko bekommt es zum Auftakt mit der anderen qualifizierten Frau zu tun. Er trifft auf die Japanerin Mikuru Suzuki (Dienstag, 19.12., Abend-Session) und dürfte das Publikum dabei gegen sich haben – eine Situation, die ihm unlängst Probleme bereitete. Florian Hempel trifft zum Start auf den Iren Dylan Slevin (Sonntag, 17.12., Abend-Session), Dragutin Horvat auf Mike de Decker aus Belgien (Dienstag, 19.12., Abend-Session). Zwei lösbare Aufgaben.

DAZN mit Elmar Paulke SPORT1 nimmt neben den Live-Übertragungen regelmäßige Countdown- und Analyse-Sendungen ins Programm. Die WM wird in Teilen von einem bewährten Team begleitet. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, an seiner Seite ist Robert Marijanovic – ab dem Viertelfinale ist man erstmals auch vor Ort. Im Ally Pally feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin bei der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke, Experte vor Ort ist Darts-Profi Max Hopp.

Neben SPORT1 überträgt auch DAZN wie gewohnt die WM. Der Streaminganbieter zeigt das ganze Jahr über nahezu alle großen Turniere. Hier kommentiert Elmar Paulke, der ehemals bei SPORT1 entscheidend an der Erfolgsgeschichte des Darts-Sports beteiligt war.

Die Favoriten Zu den Favoriten der WM zählen neben dem Titelverteidiger Michael Smith auch der Niederländer Michael van Gerwen, der bisher dreimal den Titel holte, zuletzt 2019. Chancen rechnen sich darüber hinaus Luke Humphries und Gerwyn Price aus, die beide formstark nach London reisen. Für eine Überraschung könnten der derzeit starke Damon Heta sowie Josh Rock sorgen, das wohl größte neue Talent des Sports.

Fans, die Darts schon seit Jahren verfolgen, freuen sich vor allem auf den Auftritt des Niederländers Raymond van Barneveld, der es in Runde zwei mit dem Sieger der Partie Radek Szaganksi gegen Marko Kantele zu tun hat (Freitag, 22.12., Abend-Session), ehe in Runde drei mit Peter Wright ein anderer großer Name des Sports auf ihn wartet.