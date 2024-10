"Das große Promi-Büßen": Diese zehn Promis sind 2024 dabei

Keine Einsicht bei der Prominenten

Eklat beim "Das große Promi-Büßen"-Dreh: Kandidatin schockiert Film-Team und fliegt raus

Am 7. November geht "Das große Promi-Büßen" in die dritte Runde. Oliver Jones nimmt zehn Promis in die Mangel und hält ihnen, ihre TV-Fehltritte vor. Doch dieses Mal scheinen die Dreharbeiten aus dem Ruder gelaufen zu sein. Eine Kandidatin soll mit ihren Aussagen die anderen Promis und das gesamte Produktionsteam schockiert haben.

