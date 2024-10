"Das große Promi-Büßen": Diese zehn Promis sind dabei

"Die Höhle der Löwen"

"Der nächste Milliardenkonzern"? Gründer bekommen knallharte Abfuhr

Ralf Dümmel hat sich in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" in ein Produkt verliebt, das er auf keinen Fall einem seiner Löwen-Konkurrenten gegönnt hätte. Ganz anders verlief es dagegen für Gründer, die sich bereits auf dem Weg zum "Milliardenkonzern" gesehen haben und sich eine bittere Enttäuschung in der Höhle abholen mussten.

