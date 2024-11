Dexter ist mit neuer Serie zurück: Der Serienkiller in Teenie-Zeiten

Die Serie „Dexter“ lief von 2006 bis 2013 äußerst erfolgreich. Lange gab es Pläne, sie fortzusetzen, was 2021 in Form der Miniserie „Dexter: New Blood“ geschah. Neben einer weiteren Fortsetzung namens „Dexter: Resurrection“ startet bald die neue Serie „Dexter: Original Sin“, die zeitlich vor den Ereignissen von „Dexter“ spielt. Hier erfährst du, was bislang darüber bekannt ist.

Worum es bei „Dexter: Original Sin“ geht In der Serie „Dexter“ ging es um den Blutspurenanalysten Dexter Morgan, der als Forensiker für die Polizei von Miami arbeitet. Was keiner ahnt: In seiner Freizeit begeht er Morde. Bei „Dexter: Original Sin“ handelt es sich um ein Prequel der Original-Serie. Es spielt also zeitlich vor „Dexter“ und zeigt, wie Dexter Morgan zum Serienmörder geworden ist. Die Ereignisse von „Dexter: Original Sin“ setzen im Jahr 1991 an. Der Protagonist hat gerade das College abgeschlossen und bereitet sich auf ein Praktikum in der Forensik-Abteilung der Polizei von Miami vor. Bereits in dieser jungen Lebensphase verspürt er den Drang, Menschen zu töten, von dem nur sein Adoptivvater Harry Morgan weiß. Dieser arbeitet als Polizist und entwickelt einen Plan, dank dem Dexter unerkannt Morde begehen kann. Demnach darf er nur Menschen töten, die es Harrys Meinung nach verdient haben zu sterben. Dexter hat es daher auf Mörder abgesehen, denen keine angemessene Strafe zuteilwurde.

Bereits in „Dexter“ erhalten die Zuschauer durch Flashbacks Einblicke in die Vergangenheit des Protagonisten. Dank „Dexter: Original Sin“ kannst du dir nun ein genaueres Bild davon machen, wie sein Doppelleben als Wissenschaftler und Serienmörder begonnen hat. Unter anderem wird wohl der erste Mord von Dexter thematisiert. Einige Informationen darüber gab es bereits in einer der ersten Folgen von „Dexter“, allerdings ist damit zu rechnen, dass in „Dexter: Original Sin“ die Tat auch zu sehen sein wird.

Wer bei „Dexter: Original Sin“ mitspielt Die titelgebende Hauptrolle in „Dexter: Original Sin“ spielt Patrick Gibson, der damit in die Fußstapfen vom originalen Dexter Michael C. Hall tritt. Dieser ist in der neuen Serie als innere Stimme seines jüngeren Selbst zu hören. Der Ire Gibson könnte dir eventuell aus der Serie „The OA“ bekannt vorkommen, in der er von 2016 bis 2019 in 24 Episoden zu sehen war.

Als Dexters Vater Harry ist in „Dexter: Original Sin“ der bekannte Schauspieler Christian Slater zu sehen. Seine Karriere war in den 1990er-Jahren auf dem Höhepunkt, als er in Filmen wie „Robin Hood – König der Diebe“ (1991), „Interview mit einem Vampir“ (1994) und „Operation: Broken Arrow“ (1996) mitspielte. Zuletzt war er mit der Serie „Mr. Robot“ erfolgreich und gewann dafür 2016 sogar einen Golden Globe als bester Nebendarsteller.

Mit Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey, Christina Milian und Joe Pantoliano konnten die Macher von „Dexter: Original Sin“ zudem weitere namhafte Schauspieler verpflichten.

Wann und wo „Dexter: Original Sin“ zu sehen ist Die erste Staffel von „Dexter: Original Sin“ erscheint am 13. Dezember 2024 beim Streaming-Dienst Paramount+. Die zehn Episoden werden auf einen Schlag veröffentlicht. Um sie zu sehen, benötigst du ein Abo bei Paramount+. Alternativ hast du Zugriff auf die Inhalte des Dienstes, wenn du das Sky-Cinema-Paket abonnierst.