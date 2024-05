"Die Ringe der Macht": So spektakulär geht die teuerste Serie der Welt weiter!

Gigantische Bilder

"Der Herr der Ringe" kehrt mit aller Macht ins Rampenlicht zurück: Neben dem animierten Prequel "Der Herr der Ringe: War of the Rohirrim", das Ende des Jahres in die Kinos kommen soll, kündigte Warner für 2026 bereits einen weiteren Real-Film unter der Mitwirkung von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens an. Die Wartezeit auf die Kinoprojekte lässt sich derweil mit der zweiten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" überbrücken – der wohl teuersten Serie der Welt.