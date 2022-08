Disney zieht mit Netflix gleich – und kündigt Preiserhöhung an

Preiserhöhung auch in Deutschland zu erwarten

Die hohe Nachfrage beeinflusst direkt das Angebot: Disney zieht die Preise an. In den USA zahlen Kundinnen und Kunden für das werbefreie Angebot von Disney+ ab 8. Dezember drei Dollar monatlich mehr – 10,99 Dollar insgesamt. Für den alten Preis von 7,99 Dollar soll jedoch bald eine weitere Variante zur Auswahl stehen. Wer weniger zahlt, nimmt allerdings Werbepausen in Kauf. Für Deutschland steht noch kein Termin fest, eine Anpassung ist jedoch auch hierzulande zu erwarten. Hulu wird in den USA je nach Abomodell ein bis zwei Dollar teurer, auch ESPN+ kündigte bereits an, die Preise anzupassen.