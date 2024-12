Durchgeknallte Krimiserie "The Sticky": Mindestens so gut wie "Fargo"

Trotzdem kann man gar nicht anders, als mit der resoluten Ruth (Margo Martindale), dem so gutmütigen wie schwerfälligen Sicherheitsmann Remy (Guillaume Cyr) und dem überheblichen Gangsterimitat Mike (Chris Diamantopoulos) mitzufiebern. Ihr geplanter Raub in der kanadischen Provinz Québec zur kalten und unwirtlichen Ahornsiruperntezeit ist der Hilfeschrei von Chancenlosen, die sich nicht mehr alles gefallen lassen wollen.

In 'Dexter: Original Sin' wird die Vorgeschichte des Serienmörders Dexter Morgan beleuchtet. Die Serie zeigt, wie Dexter seine dunklen Begierden entdeckt und gemeinsam mit seinem Vater lernt, sie zu kontrollieren. Mit Patrick Gibson in der Hauptrolle und Christian Slater als Harry Morgan.

Besser hätten es die Coen-Brüder auch nicht hingekriegt

Sie sind in der Geschichte die Guten, zumindest sind ihre Motive nachvollziehbar. Die von der großartigen Margot Martindale gespielte Ruth ist die Vernünftigste im Dreierbündnis und so energisch wie gewitzt. Seitdem ihr Mann von einem Baum und ins Koma fiel, muss sie sich gegen den so korrupten wie gierigen Chef (Guy Nadon) des Ahornsirupverbandes erwehren. Remy wiederum dürstet es nach Anerkennung und auch Mike, der weniger Top-Gangster als viel mehr idiotischer Handlanger ist, will sich seinem Boss beweisen.