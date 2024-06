Echte "Rentierbaby"-Stalkerin verklagt Netflix auf 170 Millionen Dollar!

Drei Wochen an der Spitze der Netflix-Charts und auch sonst in aller Munde: Mit "Rentierbaby" glückte Netflix ein veritabler Publikumshit. Doch nun steht dem Streamingdienst Ärger ins Haus: Eine Schottin, die angibt, das reale Vorbild der Stalker-Serie von Richard Gadd zu sein, zieht vor Gericht. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, bezichtigt Fiona Harvey Netflix der Verleumdung, Fahrlässigkeit und vorsätzlichen Zufügung von seelischer Grausamkeit. Zur Kompensation verlangt sie Schadensersatz von mindestens 170 Millionen Dollar.

In der Klageschrift, die Harvey am Donnerstag in Kalifornien einreichte, widerspricht sie der Darstellung der Serie, sie sei eine "zweimal verurteilte Stalkerin, die zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde". Überdies sei es falsch, dass sie – wie in "Rentierbaby" zu sehen ist – Gadd "sexuell missbraucht" habe. Deshalb kommt die Anklage zum Resultat, Netflix habe "weltweit über 50 Millionen Menschen Lügen über Harvey" berichtet.