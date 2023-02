Ein riesiges Streaming- und Musikangebot kurzzeitig für 9,99€ im Monat bei RTL+

Flop-Kandidaten der RTL-Erfolgsshow

Wer hat bei "Let's Dance" 2023 keine guten Chancen?

Wer tatsächlich die 16. "Let's Dance"-Staffel gewinnen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Wir betrachten trotzdem 3 Kandidatinnen und Kandidaten, die keine guten Voraussetzungen mitbringen und an deren Anblick wir uns in der Show besser nicht gewöhnen sollten.

MEHR