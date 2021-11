Eintracht Frankfurt - Royal Anterwerpen: Übertragung und Live-Stream in der Europa League

Zwei deutsche Mannschaften hoffen in der Europa League auf den Einzug in die K.o.-Phase. Darunter auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen bekommen es am 5. Spieltag mit Royal Antwerpen zu tun. Doch wo kann man das Spiel sehen? Hier finden Sie die Infos zur Live-Übertragung.

Eintracht Frankfurt - Royal Antwerpen im Livestream Mit dem neuen Trainer Oliver Glasner ist Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul in die Europapokal-Saison gestartet. Anschließend gab es einen 1:0-Auswärtssieg bei Royal Antwerpen und zwei Siege gegen Olympiakos Piräus. Gegen Royal Amtwerpen können die Hessen den Gruppensieg schon einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase unter Dach und Fach bringen. Das Spiel ist am 25. November als Livestream bei RTL+ (TVNOW) zu sehen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League und der neu geschaffenenen Conference League. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Ist Frankfurt - Antwerpen im Free-TV zu sehen? Ja! Die RTL-Gruppe zeigt in der Regel pro Spieltag in der Europa League und Conference League ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Am 5. Spieltag ist das die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen, die ab 20.15 Uhr bei RTL läuft.

Wer kommentiert das Spiel Eintracht Frankfurt - Royal Antwerpen? Der Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, sein Co-Kommentator bei RTL ist Steffen Freund. Moderatorin Laura Papendick führt ab 20.15 Uhr durch den Fußballabend, an ihrer Seite Experte Karl-Heinz Riedle. Bereits ab 17.30 Uhr stimmt bei "Matchday" bei RTL+ eine Runde mit Lukas Podolski, Anna Kraft, Arnd Zeigler und Robby Hunke auf die Spiele des Abends ein.

Wer sind die Gruppengegner von Eintracht Frankfurt? Die Hessen haben eine attraktive Gruppe erwischt. In der Gruppe D sind Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen die Gegner.

Wer ist in der Frankfurt-Gruppe der Favorit? Olympiakos Piräus hat jede Menge Europapokal-Erfahrung aufzuweisen, war in den vergangenen Jahren auch häufig Teilnehmer in der Champions League. In diesem Jahr scheiterten die Griechen in der dritten Qualifikationsrunde. Frankfurt zeigte sich bislang im Europapokal aber von seinerguten Seite und führt die Gruppe nach vier Spieltagen an.

Der Spielplan von Eintracht Frankfurt in Gruppe D: Donnerstag, 16. September (21.00 Uhr): Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul (1:1)

Donnerstag, 30. September (18.45 Uhr): Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt (0:1)

Donnerstag, 21. Oktober (21.00 Uhr): Eintracht Frankfurt - Olympiakos Piräus ( 3:1 )

) Donnerstag, 4. November (18.45 Uhr): Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt ( 1:2 )

) Donnerstag, 25. November (21.00 Uhr): Eintracht Frankfurt - Royal Antwerpen (RTL und RTL+)

Donnerstag, 9. Dezember (18.45 Uhr): Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)