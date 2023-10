"Elite": So geht es in der 7. Staffel der Netflix-Serie weiter

„Élite“ gehört zu den beliebtesten Serien auf Netflix. Kein Wunder also, dass sie bereits in die siebte Staffel geht. Somit können sich die Fans auf weitere spannende Ereignisse an der Privatschule Las Encinas in Madrid freuen.

Die Ereignisse vom Finale der sechsten Staffel kurz zusammengefasst Die sechste Staffel von „Élite“ bot einmal mehr beste Unterhaltung. So wird Iván angefahren – vermeintlich von Mencía, die ohnmächtig im Unfallauto aufwacht. Zusammen mit Ari vertuscht sie den Vorfall. Allerdings stellt sich heraus, dass Sara für den Unfall verantwortlich war. Mit der Hilfe von Raúl schob sie ihn Mencía in die Schuhe. Am Ende der Folge erwacht Iván aus dem Koma. Inzwischen hat Ari jedoch seinen Freund Patrick davon überzeugt, dass er und Iván eine Weile getrennt sein sollten. Daher ziehen Patrick, Ari und ihr Vater Benjamin, der aus dem Gefängnis freigekommen ist, aus Madrid weg. Der Cliffhanger der sechsten Staffel war jedoch, als ein Auto an Isadora, Didac und Pau vorbeifährt und aus dem Inneren auf das Trio geschossen wird. Eine der wichtigsten Fragen, die in Staffel sieben geklärt werden muss, ist also: Wurde jemand bei der Schießerei verletzt oder gar getötet? Zudem wird es wohl darum gehen, ob Ari und Patrick nach Madrid zurückkehren. Und auch abseits dieser Brennpunkte wird es wieder die eine oder andere Entwicklung im Umfeld von Las Encinas geben.

Die neuen Charaktere in Staffel sieben Viele Hauptfiguren von „Élite“ kehren in der siebten Staffel zurück. Darüber hinaus wird der Cast um einige neue Gesichter erweitert. Frisch dabei sein wird beispielsweise Mirela Balić, die die neue Schülerin Chloe spielen wird. Hinter ihrem oftmals provokanten Auftreten verbirgt sich eine gewisse Unsicherheit, die auch mit ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter Carmen zusammenhängt. Letztere wird von Maribel Verdú verkörpert. In Staffel sieben von „Élite“ wird auch der Stammbaum von Nico erweitert – nämlich um seinen Cousin Eric, den Gleb Abrosimov spielt. Er gibt sich als Rebell, verbirgt damit aber gewisse Ängste. Neben all den komplizierten Charakteren in „Élite“ wird es mit Joel eine positive Person geben. Der von Fernando Líndez dargestellte junge Mann lässt sich von den Hindernissen des Lebens nicht beeindrucken und gibt sich stets bescheiden. Aber auch er trägt ein Geheimnis mit sich herum. Einen Rückkehrer wird es in Staffel sieben auch geben: Isadoras Vater Martín (gespielt von Leonardo Sbaraglia) war in den ersten sechs Folgen der Serie zu sehen und will nun die Kontrolle über das Familien-Business zurückerlangen.