Europa League 21/22: Wo läuft Bayer 04 Leverkusen - Ferencvaros Budapest?

US-Schauspieler

Dylan Sprouse: "Das war eine enorme Veränderung für mich"

Ob in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" oder im Teenie-Streifen "Banana Split": Dylan Sprouse weiß, wie er die Massen für sich begeistern kann. Aktuell ist der 29-Jährige an der Seite von Stars wie Selma Blair im Liebesfilm "After Truth".

MEHR